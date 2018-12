"In primul moment in care a venit Ciolos (in fruntea Guvernului - n.r.) stiti ce a facut? A modificat legea offset-ului si a spus: daca astia tot vor sa dea 2% din PIB, hai sa modificam un pic legea offset-ului si, cand avem de la guvern la guvern achizitie, banii aceia sa nu se mai intoarca in economie. Adica daca eu, guvern, cumpar de la dumneavoastra guvern de un miliard de lei trebuia ca guvernul de la care cumpar, de 800 de milioane sa faca investitii in Romania", a spus Valcov la Antena 3, potrivit Agerpres.

Intrebat de ce crede ca a procedat Ciolos in acest fel, Valcov a spus ca fostul premier era "o papusa" care facea ce ii cerea "papusarul" sau, George Soros.

Valcov a adaugat ca Soros avea interese economice in Romania.

"Ce interes ar avea de Facebook-ul spune, domnule, Soros vrea sa ne coboare pretul actiunilor? Eu cred ca aici e vorba de pretul actiunilor, cred ca el vede Romania ca pe o firma", a aratat consilierul premierului, adaugand ca este sigur ca Ciolos este "omul lui Soros".