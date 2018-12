Presedintele spune insa ca, in pofida viziunilor diametral opuse ale sale si ale Guvernului in acest domeniu si chiar si in aceste circumstante interne dificile, Romania poate asigura un mandat rezonabil la Presedintia Consiliului UE.

”Sunt un adversar pentru oricine pune in pericol lupta impotriva coruptiei si statul de drept in Romania, indiferent daca este sau nu membru al guvernului. Este adevarat ca actuala majoritate parlamentara, care sustine guvernul PSD, vrea slabirea luptei impotriva coruptiei si a independentei sistemului judiciar. Eu sustin lupta impotriva coruptiei. Din prima zi a mandatului meu, folosesc toate puterile pe care Constitutia mi le ofera pentru a impiedica adoptarea unor legi care slabesc sistemul judiciar si legislatia penala”, a afirmat presedintele Klaus Iohannis in interviu, potrivit News.ro.

El a fost intrebat si despre afirmatiile potrivit carora guvernul Romaniei nu este bine pregatit pentru Presedintia UE.

”Este evident ca ar fi de dorit sa avem un guvern mai bine pregatit, care sa profite de aceasta oportunitate in favoarea Romaniei. Chiar si in aceste circumstante interne dificile, putem asigura un mandat rezonabil la Presedintia UE. Dincolo de controverse si de ideile diametral opuse ale mele si ale guvernului privind justitia si statul de drept, eu sper ca disputele nu vor avea un impact negativ asupra exercitarii presedintiei”, a raspuns Iohannis.

Klaus Iohannis: Coalitia de guvernamant incearca sa modifice dupa bunul plac legile justitiei si Codurile Penale

Presedintele a subliniat ca, timp de un an si jumatate, participarea civica a cetatenilor, obiectiile opozitiei si eforturile sale au facut posibila corectarea unor modificari ale legilor si amanarea intrarii in vigoare a unor acte normative. ”Romanii doresc consolidarea democratiei si a statului de drept. Majoritatea cetatenilor doresc ca lupta impotriva coruptiei sa ramana o prioritate”, a adaugat Klaus Iohannis.

„Din pacate, coalitia de guvernamant incearca sa modifice dupa bunul plac legile justitiei si Codurile Penale, ignorand cererile opozitiei, asociatiilor magistratilor si romanilor care au iesit in strada. Ministrul Justitiei incearca sa il inlocuiasca pe Procurorul General. Acest lucru confirma tentativa de subordonare a justitiei ai carei beneficiari sunt mai multi politicieni in functii inalte”, a mai spus presedintele in interviu.

Intrebat despre o posibila candidatura la functia de presedinte al Consiliului European, Klaus Iohannis a replicat: ”As dori sa subliniez faptul ca in luna iunie a acestui an am anuntat public candidatura mea pentru un nou mandat de presedinte al Romaniei”.