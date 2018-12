Intr-un mesaj publicat duminica pe Facebook, Tudorel Toader declara ca, la data de 17 noiembrie 2016, Ministerul Justitiei a inaintat CSM, spre avizare, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare, iar pe 29 noiembrie 2016, plenul CSM a avizat favorabil proiectul de lege, cu observatii.

Ministrul Justitiei precizeaza ca la punctul 2 din avizul CSM se prevede faptul ca, "in principiu, masura compensatorie propusa nu ar trebui sa devina incidenta doar pentru calculul pedepsei ce poate fi considerata executata in vederea acordarii liberarii conditionate. In opinia plenului, compensatia pentru persoanele care executa pedepse privative de libertate in conditii de supraaglomerare severa devine efectiva doar daca masura propusa de proiectul de act normativ vizeaza considerarea ca executate efectiv a celor 3 zile din pedeapsa aplicata, pentru fiecare perioada de 30 zile executate in spatiul necorespunzator".

Toader mai spune ca proiectul de lege a fost transmis de la Guvern catre Senat, prima camera sesizata, la data de 31 ianuarie 2017, data anterioara investirii sale ca ministru al Justitiei.

"Forma initiala prevedea faptul ca, in vederea acordarii liberarii conditionate, la 30 de zile de pedeapsa, executata in conditii necorespunzatoare, se considera executate 3 zile de pedeapsa, iar raportarea se facea la 3 mp pentru fiecare detinut! Curtea Constitutionala a respins criticile de neconstitutionalitate. Concluzionand: proiectul de lege a fost initiat sub guvernarea anterioara. CSM a considerat faptul ca, pentru a fi efective, cele 3 zile pot fi considerate ca fiind efectiv executate, in locul unui beneficiu la liberarea conditionata. Parlamentul si-a insusit propunerea venita de la CSM, iar cele trei zile au fost inlocuite cu sase zile considerate ca fiind executate la fiecare 30 de zile de executare a pedepsei in conditii necorespunzatoare. Legea a fost adoptata la data de 14 iulie 2017, a fost publicata in Monitorul Oficial din data de 18 iulie 2018 si a intrat in vigoare la data de 21 iulie 2017. Studiul de impact se face in procedura de legiferare, si nu in faza de aplicare a legii!", mai scrie Tudorel Toader.

Mesajul ministrului Justitiei vine dupa ce presa a relatat despre o serie de detinuti, eliberati recent in urma aplicarii recursului compensatoriu, care au incalcat legea la putin timp de la iesirea din penitenciare.