Presedintele rus a declarat ca este necesar ca Rusia sa ii retina pe marinari cat timp este construita acuzarea legala pentru a demonstra ca cele trei nave ucrainene au incalcat apele teritoriale ale Rusiei. El a declarat ca jurnalele de bord vor arata ca incercarea lor de a trece prin Stramtoarea Kerci din Marea Neagra spre Marea Azov a fost o provocare.

Intrebat daca ia in considerare un schimb cu rusi captivi in Ucraina, Putin a declarat: „Nu luam in considerare un schimb, iar Ucraina nu a mentionat acest lucru, este prea devreme sa vorbim de asa ceva. Ei inca sunt investigati. Trebuie sa stabilim ca a fost o provocare din partea guvernului Ucrainei si trebuie sa punem toate aceste lucruri in scris”, a adaugat el, potrivit News.ro.

"Conducerea actuala a Ucrainei nu este interesata sa rezolve acest aspect. Cata vreme ei stau la putere, razboiul va continua. De ce? Pentru ca atunci cand ai provocari, ostilitati precum ce s-a intamplat in Marea Neagra... te poti folosi mereu de razboi pentru a-ti justifica esecurile financiare", a afirmat Putin.

In comentariile sale, Putin a parut sa confirme unele dintre afirmatiile Kievului, el recunoscand ca navele ucrainene si ruse au fost in contact inainte de incident si ca ucrainenii au refuzat sa foloseasca un pilot rus pentru a le ajuta sa navigheze stramtoarea. Ucrainenii au refuzat folosirea pilotului rus pentru ca, sustin ei, nu este necesar sub acordul din 2003. Ucraina sustine ca acest lucru este doar inca o modalitate a Rusiei de a controla accesul in Marea Azov.

Putin a recunoscut si ca navele ucrainene se retrageau in momentul in care rusii au tras in ele. „Gardianul le-a transmis: Daca treceti prin Stramtoarea Kerci, ar trebui sa folositi pilotul nostru. Ei au spus ca nu si au mers direct in stramtoare. Atunci a inceput conflictul pentru ca garda noastra de coasta a inceput sa le impinga in afara. (...) Inainte de acest lucru, au spus ca vor arunca in aer podul nostru, asa ca ce va asteptati sa faca garda noastra de coasta", facand referire la afirmatiile anterioare ale Moscovei, conform carora extremistii ucraineni planuiesc sa arunce in aer noul pod dintre Rusia si Crimeea.

Putin a declarat ca garda de coasta a Rusiei „le-a transmis sa se opreasca, dar ei nu au raspuns”. „Au inceput sa fuga. Garda de coasta a actionat in concordanta cu ordinele pe care le-au primit. Orice garda de coasta din orice tara ar fi facut la fel daca granita lor ar fi fost incalcat”, a precizat Putin.