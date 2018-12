"Nu a existat niciun fel de stat de drept in acesti opt ani de zile. Nu a existat niciun fel de justitie independenta. A fost o justitie controlata de un grup mafiot, cu girul presedintelui Romaniei. Atunci aceasta amnistie si gratiere nu numai ca e necesara, dar nu poate exista o alta masura nici legislativa, nici de alt gen, decat amnistia si gratierea ca sa acopere sau macar sa dea speranta oamenilor care au fost condamnati nevinovati, anchetati, arestati nevinovati, facute dosare, ma refer la toate categoriile sociale”, a declarat Catalin Radulescu, pentru MEDIAFAX.

"Deputatul-mitraliera" a afirmat ca ordonanta privind amnistia si gratierea este necesara pentru „a se trage o linie alba in justitie”.

„Cand se va da nu stiu, pentru ca nu cunosc subiectul acestui moment, dar este necesara. Ceea ce spune presedintelui Romaniei este treaba lui personala. Nu ne intereseaza, nici nu vrem sa luam in discutie ce spune presedintele de obicei. Fac apel in primul rand ca toti romanii sa inteleaga ca aceasta ordonanta este o ordonanta necesara si de pace. Trebuie trasa o linie alba, care de aici incolo sa pornim altfel. Justitia sa fie altfel, oamenii nevnovati sa nu mai ajunga in puscarie. Acest lucru nu se poate face decat prin amnistie si gratiere”, a adaugat Radulescu.

Deputatul PSD a sustinut ca declaratia presedintelui Klaus Iohannis este „un apel disperat al unui om care nu a inteles normele constitutionale”.

„In ceea ce priveste apelul presedintelui Romaniei eu cred ca este un apel disperat al unui om care nu a inteles absolut nimic din ce inseamna normele constitutionale ale lui ca presedinte al Romaniei. Iese din orice fel de cutuma contitutionala, pentru ca un presedinte de stat nu are voie sa intervina in legiferarea Parlamentului Romaniei, fapt pe care dansul l-a facut in permanenta, deci de mult trebuia suspendat, de ani de zile de cand nu si-a mai respectat nicio cutuma contitutionala. Faptul ca acum chiar forteaza si intr-un fel e a doua oara cand incita public ca tot felul de demersuri de strada, ceea ce poate fi inclusiv incriminata penal... este o chestiune pe care dansul nu o pricepe”.

Klaus Iohannis, despre ordonanta pe amnistie si gratiere: Ar fi o catastrofa pentru Romania

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca o eventuala ordonanta de urgenta a guvernului privind amnistia si gratierea ar declansa ”o criza politica fara precedent” si a facut apel la politicienii din PSD ca sa impiedice adoptarea unui astfel de demers.

"Gratierea si amnistia au fost deja tema unei ordonante de urgenta la inceputul anului 2017 si a dus la manifestari foarte ample din partea romanilor, care nu-si doresc asa ceva. Ordonanta 13, la vremea respectiva, a fost retrasa. Insa exista in continuare semnale ca in PSD nu s-a abandonat aceasta idee, chiar unii politicieni din PSD vehiculeaza aceste idei in sptiul public. O astfel de ordonanta care priveste amnistia si gratierea ubnor politicieni, pana la urma, ar fi o catastrofa pentru Romania. Adoptarea unei astfel de ordonante ar declansa o criza politica fara precedent in Romania”, a declarat Klaus Iohannis.

”Momentan altceva decat unele declaratii ale unor politicieni nu avem, dar eu raman conectat si voi face tot ce se poate face din pozitia de presedinte pentru a nu se ajunge la o noua situatie de acest tip”, a mai spus presedintele Iohannis.