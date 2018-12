"Am aflat cu profunda tristete despre trecerea in nefiinta a celui de-al 41-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii, onorabilul George H. W. Bush. In aceste momente grele, adresez condoleante dumneavoastra, familiei indurerate si intregii natiuni americane, care a pierdut un mare lider si un adevarat om de stat. Presedintele George H. W. Bush a lasat o mostenire politica deosebit de valoroasa, inclusiv pentru Europa de Est si Romania, influentand in mod capital destinele tarilor care faceau parte din blocul sovietic. Prin viziunea sa curajoasa si angajamentul sau politic a contribuit decisiv la incetarea Razboiului Rece si a determinat transformari democratice radicale in Europa de Est. Datorita eforturilor sale neobosite, Romania, alaturi de celelalte state din blocul sovietic, si-a regasit libertatea si si-a inceput drumul pe calea integrarii europene si euro-atlantice, revenind in familia de valori careia ii apartinea in mod natural", se arata in mesajul presedintelui Iohannis.

Seful statului afirma si ca presedintele George H. W. Bush a fost "un bun prieten al tarii noastre, punand bazele a ceea ce peste ani urma sa se transforme intr-un Parteneriat Strategic profund si valoros intre Statele Unite ale Americii si Romania".

Fostul presedinte american George H. W. Bush a murit la varsta de 94 de ani, a anuntat vineri seara fiul sau, de asemenea ex-presedinte, George W. Bush.