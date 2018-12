"Sarbatorim astazi Ziua Nationala, in An Centenar, cu gandul la unitatea celor care acum o suta de ani au crezut in viitorul Romaniei si la datoria sacra pe care o avem de a ne inspira din acest ideal implinit al inaintasilor nostri. Le adresez cu acest prilej tuturor romanilor un mesaj de pace si de unitate. Am incredere ca societatea romaneasca are in continuare suficiente resurse pentru consens, echilibru si intelepciune politica, astfel incat sa promovam interesul nostru comun ca natiune europeana. Sa intram in al doilea secol de existenta a Romaniei moderne repetand exemplul parintilor Marii Uniri, pentru a duce la bun sfarsit proiectele strategice pe care ni le-am propus pentru Romania. Sa nu le mai intrerupem pentru ca le-au inceput ceilalti! Orgoliile politice si interesele personale nu au ce cauta pe acest drum", a afirmat Viorica Dancila.

Ea a facut referire in mesajul transmis si la faptul ca romanii isi doresc o tara "prospera" si "atasata valorilor europene".

"Faptul ca toti ne dorim sa traim intr-o Romanie prospera, atasata valorilor europene si care sa isi pastreze identitatea nationala, reprezinta cel mai bun argument pentru a ne uni eforturile in interesul cetatenilor si al nostru, ca natiune. Celebra deviza 'prin noi insine', pusa de Bratieni pe frontispiciul Marii Uniri, trebuie sa isi gaseasca un corespondent si in actualitatea noastra, iar asta nu ne face mai putin pro-europeni", a adaugat seful Executivului.

Premierul si-a exprimat, totodata, increderea in "consens, echilibru si cooperare".

"Diferentele de opinie nu trebuie sa ne plaseze pe pozitii adverse. Fiecare are dreptul la propria opinie. Putem dezbate, putem negocia, exista parghii legislative si institutionale care functioneaza si care trebuie respectate. Sunt momente in care este nevoie de pace politica si adresez un apel in acest sens clasei politice. Ca romani, cand vorbim despre Romania, indiferent de calitatile oficiale pe care le avem, trebuie sa dam dovada de echilibru in declaratii si sa lasam deoparte mizele electorale sau politice", a mai spus Dancila.

Totodata, premierul a facut un apel la unitate si din perspectiva preluarii de care tara noastra a Presedintiei Consiliului UE.

"Sa fim uniti in perspectiva apropiatului mandat al Romaniei la Presedintia Consiliului Uniunii Europene, in care ne revine rolul de mediator impartial. Sa aratam ca tara noastra este pregatita sa-si indeplineasca demn aceasta inalta responsabilitate! Sa ne unim eforturile pentru ca evolutia economica a Romaniei sa permita trecerea la moneda euro in anul 2024. Sa fim uniti pentru ca admiterea Romaniei in spatiul Schengen sa fie decisa doar pe baza criteriilor tehnice obligatorii. Acestea sunt principalele motive care ar trebui sa ne uneasca. La 100 de ani de la Marea Unire, avem cel putin 100 de motive sa actionam ca o natiune demna si puternica: frumusetea naturala a Romaniei, istoria, resursele naturale, traditiile, oameni de cultura, oameni de stiinta, mari personalitati politice si sportivi care au facut cunoscut numele Romaniei in intreaga lume. Si, mai presus de toate, avem responsabilitatea viitorului nostru si al generatiilor viitoare. Prin dialog si deschidere, putem sa construim o Romanie puternica pentru sute de ani de acum inainte. La multi ani, Romania! La multi ani, romani!", a conchis Dancila.