"Chestiunea este transata. Nu am patima uzuala a polemicii din terenul politicii, am fost si sunt la o anumita distanta de firul ierbii in batalia asta. Falimentul PSD-ului pe toate fronturile e foarte clar si problema care se pune pentru al 101-lea an al Romaniei Mari este ca acest faliment ireversibil pe acest ciclu al PSD sa nu devina si falimentul intregii Romanii”, a spus Crin Antonescu, la Digi 24.

Intrebat daca mai conteaza falimentul tarii, atat timp cat pentru liderii PSD ordonanta este vazuta ca o victorie, Antonescu a spus ca s-a referit la "un faliment pe toate fronturile, un faliment larg, monumental aproape si nu doar la chestiunea cu ordonanta".

Fostul lider al PNL crede ca Guvernul Dancila nu va da ordonanta privind amnistia si gratierea: "Logic gandind, daca aveau determinarea, elementele, resursele sa o dea, o dadeau de mult, din prima zi a guvernarii, o dadeau de atunci de cand au dat OUG 13, pe care si pe aceea au retras-o. Eu nu cred ca o vor da", a mai spus el, potrivit Hotnews.

El a mai spus ca, strict in legatura cu aceasta eventuala ordonanta, esecul ei dinainte de a fi data tine nu de textul actului normativ, ci de perceptia intregii societati romanesti, chiar si a partizanilor firesti ai PSD, pentru ca ea este cu dedicatie.

Crin Antonescu mai spune ca, daca aceasta ordonanta va fi adoptata totusi, "Romania nu se opreste acolo, nu moare daca Dragnea va scapa de un proces", ci "problema societatii romanesti este cum asaza, dupa foarte multe lucruri contradictorii, acesta domnie a legii".

"Tot ce pot eu evalua este ca, dincolo de aceasta ordonanta, care, repet, nu cred sa fie data, dar si daca e data totusi, Romania nu se opreste acolo, nu moare ca Dragnea va scapa de un proces, sau cine mai credeti ca scapa prin ea, ci problema societatii romanesti este cum asaza dupa foarte multe lucuri contradictorii, discutabile (...) aceasta domnie a legii, care este expresia temeinica, clara, necesara a sistemului de justitie in Romania ”, a argumentat Antonescu.