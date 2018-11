"Autostrada Unirii a fost un proiect asteptat de romani. Am reusit sa trecem acest proiect de lege in urma multor dezbateri si negocieri in comisiile de specialitate si in plen. In acest moment nu mai exista niciun impediment pentru a UNI cu adevarat tara printr-o autostrada: avem lege, avem bani europeni disponibili si avem si asumare politica si sociala.



Unitatea Romaniei se construieste zi de zi prin proiecte pentru romani!

Sper sa avem cat mai multe proiecte care sa ne aduca mai aproape, nu sa ne dezbine. PNL va sprijini proiectele de construire de noi autostrazi, cai ferate si o Dunare navigabila pe tot parcursul ei. Daca ne dorim o Romanie dezvoltata economic, avem nevoie de infrastructura. Nu mai avem timp de pierdut.

La Multi Ani, dragi romani!", a scris Raluca Turcan pe Facebook.