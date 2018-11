"Nu vreau sa atac pe nimeni, nu sunt adepta acestui lucru, dar cred ca presedintele ar trebui sa fie mai atent la declaratii si sa incerce un consens. Cred ca raspunsurile nu trebuie sa ni le dam prin intermediul presei. Putem avea un dialog, putem discuta, putem indrepta lucrurile care nu convin de o parte sau de alta.

Am ascultat criticile domnului presedinte. Eu sunt de acord ca nu totul este perfect. Am incercat intr-un an de zile sa facem cat mai multe lucruri si sunt convinsa ca mai avem multe de facut. Dar cred ca ritmul in care putem realiza ceea ce ne-am propus ar fi unul alert, un ritm accelerat daca am actiona impreuna. Cred ca multe dintre lucrurile pe care vrem sa le facem au aceasta bariera a lipsei de cooperare, de dialog, de intelegere. [...] Lucrurile cred ca au ajuns prea departe si cred ca depinde de noi toti, indiferent de functia pe care o ocupam, indiferent de unde lucram, de mass-media, de toti cei care se pot implica, pentru a aduce, cat de cat, pacea in societatea romaneasca", a spus Viorica Dancila, citata de dcnews.ro.