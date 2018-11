"Am spus si repet, nu am discutat cu niciun ministru, nu am pe masa prim-ministrului, nu am avut nicio discutie in acest sens. Deci, de ce sa vorbesc despre ceva despre care nu am discutat? Am vazut ca s-a lansat in spatiul public, am vazut solicitari in spatiul public, am vazut critici, dar eu, ca prim-ministru, va spun ca pe masa prim-ministrului nu exista asa ceva si nu am avut o discutie cu un ministru in acest sens", a raspuns Viorica Dancila, chestionata in legatura cu informatiile lansate in spatiul public potrivit carora Guvernul ar pregati o ordonanta de urgenta cu privire la amnistie si gratiere, potrivit digi24.ro.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca o ordonanta privind amnistia si gratierea ar fi "o catastrofa pentru Romania" si ar declansa o criza politica fara precedent.

"O astfel de ordonanta, care priveste amnistia si gratierea unor politicieni pana la urma, ar fi o catastrofa pentru Romania. (...) Adoptarea unei astfel de ordonante ar declansa o criza politica fara precedent in Romania", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

El a amintit ca gratierea si amnistia au fost deja tema unei ordonante de urgenta la inceputul anului 2017 si ca acest act normativ a dus la manifestari foarte ample din partea romanilor, care nu isi doresc asa ceva.