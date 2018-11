"Veniturile totale la bugetul consolidat al statului in 2016 au fost de 228 de miliarde de lei. Veniturile, in 2018, dupa 11 luni, sunt de 260,2 miliarde lei, cu estimari de a depasi inca 30 de miliarde in luna decembrie. Deci in total veniturile statului in doar doi ani de zile vor creste cu aproximativ 25%.

Asta si datorita faptului ca am preluat o economie in 2016 care avea 761 de miliarde de lei PIB-ul si in decembrie vom incheia cu un PIB de 949 miliarde. Adica este cea mai mare crestere a unei economii din Uniunea Europeana - de 24,7%. Deci sunt bani", a spus Darius Valcov, la Romania TV, citata de antena3.ro.