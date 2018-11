Chestionat referitor la invitatia la pace facuta miercuri de prim-ministrul Viorica Dancila, seful statului a precizat: "O sa ii raspund".

Presedintele a mentionat ca mesajul sau din Legislativ a reflectat asteptarile romanilor de Centenar.



"Acum cred ca e bine sa facem deosebirea dintre circ, scandal politic si asteptarile romanilor. Ce am spus eu acolo reflecta asteptarile a milioane de romani acum, de Centenar. Este evident ca, la un moment festiv, intr-o sedinta solemna, evocam trecutul, evocam realizarile Romaniei si ale romanilor, si avem ce evoca in 100 de ani. Avem rezultate remarcabile, dar si acolo unde asteptarile sunt mari si politicienii livreaza putin, acest lucru trebuie spus pentru a crea un cadru pentru mai bine", a mai mentionat Iohannis, potrivit presidency.ro.

Declaratiile premierului Viorica Dancila

"Dragi compatrioti, in aceasta sedinta solemna a Centenarului Marii Uniri adresez un mesaj de pace politica si catre presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis. Asa cum am spus de-a lungul intregului meu mandat, am convingerea ca, indiferent de mizele politice sau electorale pe care le avem in fata, in calitatile oficiale pe care le avem ca prim-ministru sau ca presedinte avem datoria de a coopera, de a colabora intre noi. Este o datorie dincolo de orice miza personala, este o datorie fata de romani si fata de Romania, este momentul sa ne bucuram de consens, de liniste, la implinirea a 100 de ani de la Marea Unire", a spus Dancila.