"Cred ca dumnealor sunt sub o oarecare presiune politica si vorbesc vrute si nevrute. Mie nu poate PSD sa-mi dea niciun ultimatum. Eu am spus ca dupa sarbatorile de 1 Decembrie voi analiza aceste chestiuni si o sa vorbim atunci mai mult", a spus seful statului, citat de ziare.com.

Chestionat daca ar fi constitutional sa respinga propunerile de remaniere, raspunsul presedintelui a fost: "In opinia mea, din punct de vedere constitutional am dreptul sa fac exact ceea ce fac. Eu sunt un presedinte care respecta ad literam Constitutia. Deci, fiti siguri ca ceea ce fac e constitutional".

Declaratiile lui Liviu Dragnea

"In mod normal, presedintele Romaniei trebuia sa procedeze imediat, respectand principiul loialitatii institutionale, care este un principiu constitutional, sa procedeze la revocarea celor doi ministri si la numirea celor propusi. Intr-un mod nejustificat, a amanat decizia pana dupa 1 decembrie. Luni o sa avem o discutie in partid, si cred ca e firesc si in Coalitie, iar cel mai tarziu marti, daca nu se intampla nimic, trebuie sa utilizam acea cale (sesizarea CCR - n.r.), pentru ca nu putem sa stam la a nu stiu cata incalcare de constitutie de catre presedintele Iohannis si sa nu punem in practica o remaniere pe care premierul a decis-o", a mentionat Dragnea.