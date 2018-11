"Motivarea arata, inca o data, faptul ca majoritatea PSD-ALDE a urmarit, in primul rand, blocarea anchetelor penale, si nicidecum apararea drepturilor si libertatilor fundamentale, cum au afirmat, in nenumarate randuri, liderii celor doua partide.

«Este foarte grav ca in ziua in care CCR a publicat motivarea cu privire la modificarile Codului de procedura penala, Florin Iordache a convocat Comisia speciala pentru 4 decembrie. PSD are o graba incredibila sa modifice legislatia penala ca sa il scape pe Liviu Dragnea de inchisoare. In loc sa abandoneze aceste modificari periculoase ale legislatiei penale, ei accelereaza foarte tare. Suntem cu ochii pe ei si vom reactiona dur daca vor merge mai departe cu aceste legi, mai ales ca Uniunea Europeana a cerut in mod expres in raportul MCV sa reluam procesul de dezbatere pe aceste legi si sa implicam, in mod real, magistratii in aceasta reforma», a declarat deputatul USR Stelian Ion, membru in Comisia speciala.

Din cele peste 60 de dispozitii declarate neconstitutionale, 14 dispozitii incalca dreptul la un proces echitabil, prevazut de art. 21 alin. (3) din Constitutie si de art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, bineinteles, mai ales din perspectiva incalcarii drepturilor persoanelor vatamate. (...)

Asadar, motivarea Deciziei Curtii Constitutionale este inca o dovada in plus ca PSD-ALDE au legiferat in interes propriu, pentru blocarea anchetelor penale care ii vizeaza pe liderii celor doua partide, chiar cu pretul suprimarii garantiilor legale pentru protejarea drepturilor si fudamentale ale omului", se arata intr-un comunicat al formatiunii.