"Inalta Curte de Casatie si Justitie trebuie sa asigure de indata constituirea noilor completuri de judecata prin tragerea la sorti a tuturor celor cinci membri ai acestora si nu numai a locului celui considerat ca fiind membru de drept. De asemenea, tragerea la sorti se va realiza dintre toti judecatorii in functie ai sectiei/ sectiilor respective. In egala masura, data fiind conduita sanctionabila sub aspect constitutional a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prin Colegiul de conducere, care nu este de natura sa ofere garantii cu privire la restabilirea corecta a cadrului legal de functionare a completurilor de 5 judecatori, revine Consiliului Superior al Magistraturii - Sectia pentru judecatori, in baza prerogativelor sale constitutionale si legale (...), obligatia de a identifica solutiile la nivel de principiu cu privire la legala compunere a completurilor de judecata si de a asigura punerea lor in aplicare", se arata in motivare.

Cu privire la viitoarele componente ale completurilor in materie penala, CCR precizeaza ca acestea trebuie realizate dintre toti judecatorii in functie ai sectiei/ sectiilor respective, scrie Agerpres.

"A doua categorie de cauze este reprezentata de cele viitoare, cu privire la care Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza a asigura, de asemenea, compunerea aleatorie integrala a completurilor. Aceasta trebuie realizata, in privinta completurilor din materie penala, dintre toti judecatorii in functie ai sectiei/ sectiilor respective, intrucat legea nu face nici o distinctie in acest sens. Niciun act administrativ nu poate inlatura sau limita actiunea legii, aceasta trebuind a fi interpretata si aplicata in deplina concordanta cu continutul sau normativ. Totodata, pentru a nu exista nicio urma de indoiala cu privire la independenta/ impartialitatea obiectiva a acestor completuri si pentru a nu se afecta imaginea si credibilitatea Instantei supreme, organizarea tragerii la sorti trebuie sa fie, in integralitatea sa, neutra, publica, transparenta, astfel incat sa fie prevenite si inlaturate orice suspiciuni care vizeaza corecta desfasurare a procedurii", precizeaza judecatorii constitutionali.

De asemenea, Curtea precizeaza ca decizia se aplica de la data publicarii sale.

"Intrucat atat in materie penala, cat si extrapenala, sanctiunea compunerii nelegale a completului de judecata este nulitatea neconditionata si, prin urmare, absoluta, a actelor indeplinite de un astfel de complet si tinand cont de faptul ca deciziile sale produc efecte numai pentru viitor, conform art.147 alin.(4) din Constitutie, Curtea retine ca prezenta decizie se aplica de la data publicarii sale, atat situatiilor pendinte, respectiv in cauzele aflate in curs de judecata, precum si in cele finalizate, in masura in care justitiabilii sunt inca in termenul de exercitare a cailor de atac extraordinare corespunzatoare, cat si situatiilor viitoare", mentioneaza CCR.

Pe 7 noiembrie, Curtea Constitutionala a admis sesizarea premierului Viorica Dancila in legatura cu un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema constituirii completurilor de 5 judecatori. Decizia a fost luata cu majoritate de voturi.