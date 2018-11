"O astfel de ordonanta, care priveste amnistia si gratierea unor politicieni pana la urma, ar fi o catastrofa pentru Romania. (...) Adoptarea unei astfel de ordonante ar declansa o criza politica fara precedent in Romania", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

El a amintit ca gratierea si amnistia au fost deja tema unei ordonante de urgenta la inceputul anului 2017 si ca acest act normativ a dus la manifestari foarte ample din partea romanilor, care nu isi doresc asa ceva.



"Ordonanta 13, la vremea respectiva, a fost retrasa, insa exista in continuare semnale ca in PSD nu s-a abandonat aceasta idee, chiar unii politicieni din PSD vehiculeaza aceste idei in spatiul public", a declarat Klaus Iohannis.

Seful statului a facut un apel la politicienii social-democrati care sunt "lucizi sa intreprinda orice considera ei ca o astfel de ordonanta sa iasa din discutie si sa nu fie aprobata in Guvern".

"Momentan, altceva decat unele declaratii ale unor politicieni nu avem, dar eu raman conectat si voi face tot ce se poate face din pozitia de presedinte pentru a nu se ajunge la o noua situatie de acest tip", a subliniat el.

Klaus Iohannis a precizat ca se asteapta sa fie informat de Guvern daca s-ar discuta o astfel de chestiune.

Intrebat despre situatia persoanelor condamnate in baza probelor obtinute in urma protocoalelor dintre SRI si institutiile judiciare, Iohannis a raspuns: "Aceste chestiuni sunt de competenta instantelor judecatoresti si cu siguranta acolo ele se vor rezolva".

Iohannis, despre Autostrada 'Unirii'

Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, referindu-se la constructia Autostrazii ''Unirii'', care va lega municipiile Iasi si Targu Mures, ca este trist ca a fost nevoie de o lege pentru ca guvernantii sa faca pasi concreti, scrie Agerpres

El a precizat ca nu acesta este scopul legiuitorului, iar "realizarea unor obiective de acest fel nu ar fi trebuit sa astepte interventia Parlamentului".

Potrivit sefului statului, acest lucru ar fi trebuit facut de Guvern.

Iohannis despre numirile de ministri: PSD nu poate sa imi dea niciun ultimatum

"Cred ca dumnealor sunt sub o oarecare presiune politica si vorbesc vrute si nevrute. Mie nu poate PSD sa imi dea niciun ultimatum. Eu am spus ca, dupa sarbatorile de 1 Decembrie, voi analiza aceste chestiuni si o sa vorbim atunci mai mult. (...) In opinia mea, constitutional am dreptul sa fac exact ce fac. Eu sunt un presedinte care respect ad-literam Constitutia. Fiti siguri ca ce fac eu este constitutional", a precizat Iohannis.

Intrebat daca se gandeste sa nu ia act de demisiile lui Paul Stanescu si Lucian Sova in perioada imediat urmatoare, el a raspuns: "In perioada imediat urmatoare o sa va spun cum tratez chestiunea, dar nu astazi".