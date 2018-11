"Va amintesc ca Iorga spunea asa: 'educatia este tot ce auzi si tot ce vezi'. Vrem sa auzim lucruri care sa placa urechii, sa vedem lucruri care sa ne faca placere, trebuie sa investim mai mult in educatie. Discutiile acestea au fost fara indoiala cu ministrul finantelor si ministrul finantelor s-a angajat ca o sa avem bani sa respectam angajamentele. Angajamentele acelea sunt si ele esalonate in timp, nu se dau toate resursele deodata", a declarat Ecaterina Andronescu.

Pe de alta parte, ministrul a spus ca isi doreste un accent mai serios pus pe continutul procesului de invatamant si pe cresterea performantei.

"De aceea, in discutia pe care am avut-o cu liderii de sindicat, am convenit ca vom lucra impreuna la lege (viitoare a educatiei - n.r.) si ca legea aceasta trebuie sa dea viziune de evolutie sistemului de invatamant, sa stabilim pentru fiecare ciclu ce vrem de la cel care se afla in banca scolii, de unde il luam si unde vrem sa-l ducem. Lucrurile acestea trebuie sa le facem prin dialog, inclusiv cu partenerii sociali si, sigur, angajamentele lor sunt la fel de ferme ca ale noastre", a afirmat ministrul.

Andronescu, preocupata sa reduca birocratia

, a mai spus ministrul Educatiei.

Intrebata prin ce se diferentiaza cel de-al patrulea sau mandat de ministru de primele, Ecaterina Andronescu a raspuns ca fiecare a avut obiectivele sale, scrie Agerpres.

"Pai, traim intr-o alta perioada. Fiecare perioada a avut obiectivele ei. In primul mandat am avut de informatizat sistemul de invatamant. Acum trebuie sa-l aduc din acest punct de vedere al logisticii la nivelul secolului 21 in care ne aflam si anume la nivelul anilor 2019-2020. Sunt foarte multe lucruri de regandit, cum ar fi liceul tehnologic, si sa incercam sa crestem performanta. Accentul meu este pe cresterea performantei", a declarat Ecaterina Andronescu.

Ea a mai spus ca va avea discutii cu cadrele didactice in asa fel incat si in lege sa fie puse obiectivele pentru fiecare categorie care lucreaza in invatamant in sensul de a fi furnizata mai multa performanta.