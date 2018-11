"Pentru viitorul ce se asterne in fata noastra, avem datoria sacra de a apara si de a imbogati tezaurul Marii Uniri primit de la inaintasii nostri. Chemam asadar, in ceasul Centenar al natiunii, intreaga suflare romaneasca pentru a continua, cu frateasca unitate, constructia istorica a catedralei Romaniei Mari. Va trebui sa cultivam si sa pretuim mai mult simbolurile culturii noastre nationale - unele dintre ele, varfuri ale culturii universale - valori spirituale menite sa inspire mereu devenirea noastra si motivarea actiunilor comune, pe care se va intemeia viitorul natiunii romane. Cu aceasta credinta, chemam, astazi, intreaga natiune romana sa deschidem impreuna un secol nou al unitatii reale, in cea mai deplina si frateasca armonie, in toleranta si buna vecinatate", se spune in Rezolutia de la Alba Iulia a Guvernului, care este semnata de prim-ministrul Viorica Dancila.

Rezolutia a fost citita joi, la sedinta solemna de Guvern de la Alba Iulia, de profesorul Daniel Fonoage.



"In cei 100 de ani de la Marea Unire, prin conlucrarea tuturor romanilor, indiferent de convingeri politice, de credinte, de identitate etnica sau confesionala, am realizat un vis la care parintii si bunicii natiunii noastre abia daca indrazneau sa spere: integrarea Romaniei Unite in spatiul democratiei, al libertatii si al securitatii nationale prin aderarea la Uniunea Europeana si la Alianta Nord Atlantica (...) Cu aceeasi smerenie aratata in urma cu un secol de semnatarii Rezolutiunii de la 1918, ne inchinam astazi deopotriva inaintea bravilor nostri eroi care au facut posibila infaptuirea Marii Uniri si in fata martirilor care au aparat-o in anii ce au urmat!", se arata in Rezolutie.

Conform documentului, "se deschide un secol nou al Romaniei Mari, iar primii 100 de ani ai Unirii noastre vor sta ca temelie pentru alte sute de veacuri ce vor urma", scrie Agerpres.

"Astazi, inima romanilor este mai mare decat hotarele stabilite in 1918, caci ea bate pretutindeni in aceasta lume. Dar cei 100 de ani de implinire a unei istorii milenare ne dau forta launtrica a mandriei de a fi roman. Oriunde ne-am afla acum sau in veacurile viitoare, vom fi mereu legati prin sangele nostru romanesc si prin limba noastra romaneasca. Angajamentul statului roman fata de proprii cetateni va trebui dublat de datoria fata de cei care, in jurul granitelor de azi ale tarii, se recunosc a fi romani si care pastreaza in familiile lor limba si cultura noastra ca pe un tezaur sacru", se subliniaza in Rezolutie.

Potrivit sursei citate, "statul roman trebuie sa fie pe mai departe atent ca binele acestor frati ai nostri sa fie parte din binele romanitatii noastre".

"Datoria noastra, a celor de azi, este sa dezvoltam tara, sa investim mai mult in ceea ce ne poate face pe noi insine mai buni, in educatia noastra, in sanatatea tuturor, in dezvoltarea infrastructurii tarii cu ale carei frumuseti si bogatii ne mandrim. Credem cu tarie ca Romania va fi mai buna, mai democratica si mai prospera la intalnirea cu noul Centenar, prin efortul tuturor romanilor! La multi ani, Romania!", se mai arata in Rezolutia semnata de premierul Viorica Dancila.