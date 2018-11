"Cotele teritoriale sunt menite a asigura o buna repartizare la nivel national al candidatilor. Acest regulament a fost dezbatut si aprobat de la inceputul campaniei, pentru a avea o reprezentare geografica mai mare. Fiecare membru a ales 7 candidati si le-a acordat puncte in ordinea preferintelor: candidatul cel mai bine plasat a primit 9 puncte, cel de pe locul doi a primit 7 puncte si urmatorii candidati au primit 5, 4, 3, 2, respectiv 1 punct. Pentru fiecare candidat s-a facut suma tuturor punctajelor primite pe buletinele de vot iar numarul pe lista al candidatului este in functie numarul final de puncte obtinute", arata intr-un comunicat al USR.

Dan Barna a afirmat ca modul in care au ales candidatii este o premiera pentru Romania.

"Modul in care ne-am ales candidatii pentru Parlamentul European este o premiera pentru Romania. Atat campania interna cat si votul au insemnat un spectacol al democratiei menit sa arate modul in care USR face politica: bazat pe meritocratie, transparent si democratic. Am incredere ca cei care vor duce vocea USR la UE vor reprezenta cu mandrie interesele Romaniei si prosperitatea familiei europene in care noi, Uniunea Salvati Romania, credem foarte mult”, a declarat Dan Barna, presedintele USR, potrivit Digi24.