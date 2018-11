"In repetate randuri am spus si voi face si eu, precum altcineva: la aceasta intrebare am mai raspuns. Si ramane valabil ceea ce am raspuns de foarte multe ori la aceasta intrebare", a spus ministrul Justitiei.

La insistentele jurnalistilor, Tudorel Toader a replicat: "Eu va respect si va inteleg interesul, care, pana la urma, e de ordine publica, dar aceasta intrebare mi-a fost pusa de foarte multe ori. Ceea ce am raspuns este valabil si astazi", a avut afirmat Toader dupa sedinta festiva de guvern.

Ministrul Justitiei a declarat, in 6 noiembrie, intrebat daca va da o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, ca va raspunde la momentul potrivit, scriie Agerpres.

Intrebat despre faptul ca social-democrati ii reproseaza ca nu a dat o astfel de ordonanta, Tudorel Toader a raspuns: "Da, si?".



"Va dati seama ce mare informatie va dau eu acum daca voi spune da sau daca voi spune nu. Nu cred ca va puteti vaita de faptul ca eu nu am avut reactii si pozitii publice, dar toate la vremea lor. Niciodata nu v-am spus ca la primavara nu stiu ce am sa fac, toate la timpul lor. (...) Va voi raspunde la momentul potrivit", a explicat Toader.

Intrebat daca Liviu Dragnea, PSD sau Viorica Dancila i-au cerut vreodata o OUG pe amnistie si gratiere, ministrul a spus: "Nu personalizati. (...) Va voi raspunde la momentul potrivit".