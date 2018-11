″In sedinta de astazi vom adopta masuri prin care ne onoram eroii, veterani de razboi, contribuim la bunastarea cetatenilor si generatiei tinere. Pe ordinea de zi avem un act normativ cu valoare reparatorie pentru o categorie de persoane carora societatea le datoreaza recunostinta, iar statul are obligatia sa le asigure conditii decente de viata. Aprobam o crestere semnificativa a indemnizatiilor pentru invalizii, veteranii si vaduvele de razboi”, a declarat Dancila, la inceputul sedintei solemne a Guvernului desfasurate la Alba Iulia, potrivit stirileprotv.ro.

Premierul a anuntat ca majorarea medie a indemnizatiilor este de aproape cinci ori. De exemplu, cei incadrati in gradul I de invaliditate vor avea o indemnizatie de 1.500 de lei, de la 259 de lei in prezent, pentru cei cu gradul II de invaliditate va creste de la 231 de lei la 1.000 de lei si pentru invalizii de razboi incadrati in gradul III indeminzatia va fi de 900 de lei, de la 196 de lei.