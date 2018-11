"De la preluarea mandatului, mi-am dedicat eforturile cu prioritate catre dezvoltarea Parteneriatului Strategic cu SUA. In intrevederile cu secretarul de Stat Mike Pompeo, cu secretarul Energiei Rick Perry, cu secretarul Apararii Jim Mattis, cu secretarul Comertului Wilbur Ross, cu Wess Mitchell, asistentul pentru afaceri europene si eurasiatice al secretarului de Stat al SUA, precum si in toate celelalte intalniri cu oficiali ai SUA, am abordat importanta pe care Romania o ataseaza dezvoltarii si aprofundarii Parteneriatului Strategic cu SUA. 2018 a fost un an in care relatia dintre Romania si SUA a fost puternic consolidata si aceasta este directia pe care Guvernul Dancila doreste sa continue mai departe", a evidentiat vicepremierul roman, potrivit stiripesurse.ro.

La final, Ana Birchall a transmis un mesaj tuturor romanilor in contextul aniversarii Zilei Nationale care marcheaza Centenarul Marii Uniri.

"Va doresc tuturor o zi nationala care sa va deschida inimile si sufletele. O zi nationala in care sa ne bucuram de tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu, in care sa ne respectam unii pe altii si in care sa cinstim eroismul celor care ne-au lasat drept mostenire o patrie aleasa, unica in lume. O zi nationala in care sa traim si sa simtim sarbatoarea impreuna! La multi ani, Romania! La multi ani tuturor romanilor de 1 Decembrie, ziua noastra nationala!", a declarat viceprim-ministrul Ana Birchall.