Senatorii USR protesteaza fata de scamatoriile procedurale ale presedintelui Comisia pentru invatamant, stiinta, tineret si sport, Liviu Pop, la adoptarea initiativelor legislative de modificare a Legea educatiei nationale nr.1/2011, care a transformat, peste noapte si fara stirea senatorilor, membri ai comisiei, patru rapoarte de admitere a patru initative legislative diferite in trei rapoarte de respingere si un raport de admitere. Astfel, prevederile initiativelor legislative L643/2018, L644/2018, L646/2018 au fost preluate, ca amendamente, in L652/2018. Motivand ca in comisie au fost discutate pe fond reglementari de acelasi nivel si avand acelasi obiect, conform Regulamentului Senatului, rapoartele de admitere a trei dintre initiative au fost modificate peste noapte, fara stirea membrilor comisiei.

”Stim Art.74 (4) din Regulamentul Senatului, dar asemenea modificari ale rapoartelor comisiilor, fara incunostiintarea senatorilor participanti la dezbateri, reprezinta un abuz si creaza un precedent periculos. Nu stim care sunt criteriile pentru care o initiativa legislativa si nu alta a fost aleasa pentru raport favorabil in detrimentul celorlalte. Astfel, un raport de admitere devine peste noapte raport de respingere, iar noile raporturi de respingere sunt, in fapt, falsuri, caci Senatorii prezenti NU au votat respingerea lor, asa cum consemneaza, sub semnatura presedintelui si Secretarului de Comisie, noul raport”, spune Senatorul USR Vlad Alexandrescu, liderul grupului senatorial USR si membru al Comisia pentru invatamant, stiinta, tineret si sport, potrivit unui comunicat.

Noile rapoarte de respingere consemneaza ca senatorii, membri in comisie, reuniti in sedinta din 20 noiembrie au votat raportul de respingere, ori situatia reala este ca in sedinta din 20 noiembrie senatorii NU au votat un raport de respingere ci unul de admitere.