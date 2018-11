"Informatia este devastatoare pentru Romania si demasca complotul PSD+ALDE impotriva romanilor. Bulgaria intra in spatiul Schengen peste o luna.

PSD +ALDE au premeditat condamnarea romanilor la subdezvoltare. Da, au premeditat.



De doi ani de zile sunt avertizati oficial si neoficial sa lase justitia si economia in pace. Sa respecte tratatele semnate cu UE pe justitie si economie. Li s-a spus oficial si neoficial ca ofensiva impotriva economiei si a justitiei nu va ramane fara consecinte.

Iar consecintele au aparut pe rand. In prima faza au aparut in domeniul economic. A urmat domeniul justitie care a culminat cu raportul MCV.



Si acum, Bulgaria este recompensata pentru atitudinea fata de justitie, economie si tot ce inseamna UE iar Romania este penalizata dur.

PSD+ALDE trebuie sa va opriti. Trebuie sa opriti atacul la justitie si economie. Altfel riscam sa fim dati afara din UE. Stiu ca acesta este planul vostru dar nu este ceea ce vor romanii. Nu este ce au votat romanii. Nici macar cei care v-au votat pe voi crezand minciunile voastre din campanie.

CE a facut un pas important si a demascat planul celor doi, Dragnea si Tariceanu, de a retrage Romania din UE si de a o preda partenerilor lor de la EST.

Acum este randul nostru. Si aici ii includ si pe pucistii din PSD. Toti vrem sa scapam de Dragnea si gasca lui. Singura sansa, atat pentru noi dar si voi, pucistii, este sa votam toti motiunea de cenzura impotriva guvernarii toxice PSD+ALDE.

In ceea ce priveste UDMR, avand in vedere efectele acestei guvernari sustinute si de voi, nu exista nicio justificare pentru a nu vota motiunea de cenzura. Acum sunteti partasi la distrugerea economiei, a justitiei si la intarzierea cu cativa ani a intrarii Romaniei in Schengen. Dar daca veti continua sa sustineti acest guvern veti fi partasi la distrugerea Romaniei pentru mai multe generatii.

Planetele s-au aliniat perfect pentru Romania si romani. Intai Centenar apoi Presedintia Consilului UE.

Pentru ca totul sa fie perfect trebuie sa trimitem acasa aceasta guvernare toxica (mai ales dupa ce s-a dat de gol si Teodorovici ca Est-ul ramane dragoastea sa)", a scris Florin Citu pe Facebook.