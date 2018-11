Declaratiile iresponsabile facute de ministrul de Finante Orlando Teodorovici si ministrul Sanatatii Sorina Pintea cu privire la limitarea dreptului de munca al romanilor in Uniunea Europeana si obligativitatea medicilor rezidenti de a-si plati anii de studiu in cazul in care se duc sa profeseze in alta tara a Uniunii Europene reflecta de fapt politica PSD care vrea sa impinga Romania in afara Uniunii Europene.

Cei doi ministri dovedesc ca, la mai bine de 10 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si cu o luna inainte de preluarea Presedintiei Consiliului UE, nu au inteles principiile fundamentale pe care este cladita constructia europeana: libertatea de circulatie a cetatenilor, a muncii, a marfurilor si a capitalurilor.

Ministrul Teodorovici se intoarce impotriva celor peste 3 milioane de romani care traiesc si muncesc in UE

Ministrul Teodorovici da voce visurilor PSD-iste in care romanii trebuie sa ceara voie de la stat si de la partid pentru a putea calatori si munci in Europa, in care principala grija a romanilor este de a da bani ANAF-ului, de a munci unde vrea, cat vrea si pe cat vrea partidul-stat, in beneficul celor care primesc pensii speciale. Astfel, Ministrul Teodorovici se intoarce impotriva celor peste 3 milioane de romani care traiesc si muncesc in Uniunea Europeana si pe care fie ca ii vrea cetateni europeni de mana a doua, fie ar dori sa ii vada renuntand la cetatenia romana, ca sa nu mai incurce PSD-ul in alegeri.

Ministrul Teodorovici nu intelege ca in Uniunea Europeana, faptul ca traiesti si muncesti in Cluj, la Bistrita sau la Iasi este echivalent cu a trai si munci la Viena, la Bari, la Malaga sau la Atena, iar faptul ca alegi sa te muti in oricare dintre ele este un drept nelimitat. Ministrul Teodorovici vrea sa ne intoarca in vremea neagra a celebrelor ”orase inchise” de pe vremea comunismului, in care doar cu aprobarea partidului-stat puteai sa primesti repartitie, sa te muti sau sa traiesti.

La randul ei, ministrul Sorina Pintea vrea sa ne intoarca si ea in vremurile negre ale ceausismului in care romanii care reuseau sa primeasca viza de emigrare erau obligati sa-si rascumpere libertatea, tot asa, platindu-si studiile. Soina Pintea nu se gandeste cum sa creeze conditii mai bune in spitale, cum sa scoata din radacini coruptia si nepotismul care conduc spitalele din Romania, cum sa asigure echiparea spitalelor cu cea mai noua tehnologie sau cum sa asigure medicamentele strict necesare pentru operatii. Nu, Sorina Pintea se gandeste la cum sa-i pedepseasca pe cei care indraznesc sa nu mai accepte un sistem corupt pana in maduva oaselor si care viseasa sa lucreze intr-un spital modern si in care munca lor este recunoscuta si apreciata.

Drepturile omului liber nu pot fi limitate, restrictionate sau impozitate

” spune senatorul USR de diaspora, Radu Mihail.

”Inablitatea PSD-ului de a intelege valorile fundamentale ale Uniunii Europene nu trebuie sa ne mire. PSD-ul nu este un partid-social democrat, ci un partid cu reflexe totalitare, urmas al partidului comunist roman, care crede ca poate sa-si gazeze cu impunitate cetatenii care protesteaza, care crede ca-i poate tine in iobagie si lega de glie, care crede ca libertatea are un pret si ca ea trebuie cumparata de la partidul-stat. Nu vom lasa PSD-ul sa ne transforme, iar, intr-o societate de indivizi amorfi, sclavi ai activistilor de partid sau a analfabetilor ajunsi in functii guvernamentale” spune senatorul USR Vlad Alexandrescu, liderul grupului USR din Senatul Romaniei, potrivit unui comunicat.

USR va continua sa faca tot ce ii sta in putinta sa-I apere pe romani – indiferent de locul unde locuiesc si muncesc de incercarile tot mai evidente ale PSD-ului de a ne rupe de valorile europene si de a ne intoarce intr-un sistem totalitar, in care partidul-stat decide ce e bine si ce e rau pentru ei.

Vrem ca romanii sa munceasca in Romania, insa putem face asta doar prin dezvoltarea economica durabila si renuntarea la incompetentii plantati de PSD in varful statului, nu prin legi care sa interzica libera circulatie in Europa. Romanii vor ramane in Romania cand se vor simti respectati aici, cand vor exista conditii decente in spitale, vor circula pe drumuri moderne, iar copiii nostri vor invata in scoli bine dotate.