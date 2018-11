"Acea declaratie nu reprezinta in niciun fel pozitia Guvernului, nu s-a discutat in Guvern acest lucru. La nivel european, ca m-ati intrebat si acest lucru, am discutat de mai multe solutii, in fine, propuneri care sunt facute la nivel european.Va dau un exemplu aici, concret, la acea finantare a schemei de ajutor (…) in sensul in care statele membre sa stabileasca un mecanism pe baza caruia in situatii de nevoie sa se contribuie la un astfel de mecanism si punctul meu de vedere a fost unul foarte clar, si anume acela ca Romania, neavand nici criza, nici, astazi, o problema de somaj, chiar din contra, trebuie sa gasim la nivel european solutii de a stimula, incuraja prin diferite masuri, de la facilitati fiscale sau tot felul de astfel de masuri, reintoarcerea in tarile de origine a fortei de munca", a declarat Eugen Teodorovici, la Parlament, potrivit g4media.ro.

Ministrul Finantelor sustine acum ca scandalul rezultat este doar rezultatul unei formulari nefericite.

"Am spus mai devreme altor colegi de-ai dumneavoastra ca poate a fost o declaratie nefericita sau o exprimare nefericita, mai bine spus, si ceea ce conteaza este ceea ce v-am spus acum (…). Am spus si am recunoscut ca, vad ca se face, asa, mare caz, pe o chestiune scoasa dintr-un context, este o declaratie nefericita, daca doriti, daca asta va multumeste", a spus ministrul.