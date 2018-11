”Adresez un mesaj de pace politica si catre presedintele Klaus Iohannis. Indiferent de mizele pe care le avem, avem datoria de a colabora intre noi, este o datorie fata de romani si fata de Romania. (...) Este momentul sa ne bucuram de liniste si consens. Interesul national trebuie sa primeze in fata interesului politic. Las in spate atacurile, criticile sau chiar jignirile care mi-au fost adesate anterior. Sa fim uniti in urmatoarele sase luni in care Romania va asigura presedintia Consiliului UE”, a declarat Dancila, in plenul Parlamentului, potrivit Hotnews.ro

Presedintele Klaus Iohannis declara recent ca guvernul nu este pregatit sa asigure presedintia Consiliului UE.