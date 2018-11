"Asa cum stiti, ca o regula generala, nu facem comentarii la comentarii.

Dorim sa va reamintim ca libera circulatie a lucratorilor este un drept fundamental in Uniunea Europeana, unul dintre pilonii Pietei interne consacrati in Tratate si, potrivit sondajelor, dreptul care se bucura de cea mai mare apreciere in randurile europenilor.

Pozitia Comisiei a fost clara inca de la inceputul acestui mandat: crearea unei Piete interne mai profunde si mai corecte este o componenta esentiala pentru construirea unei Europe mai sociale. Pentru a functiona in mod corespunzator, mobilitatea fortei de munca trebuie sa se bazeze pe reguli clare, corecte si aplicabile, de exemplu prin consacrarea principiului egalitatii de plata pentru aceeasi munca in acelasi loc pentru lucratorii detasati.

In acelasi timp, prin Pilonul European al drepturilor sociale, UE s-a angajat sa lupte pentru a asigura conditii mai bune de munca si de viata in intreaga Uniune, in lumina unor provocari cum ar fi imbatranirea societatii, globalizarea si digitalizarea", a transmis Comisia Europeana, potrivit stirileprotv.ro.