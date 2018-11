"Cred ca este datoria noastra de a continua acest proces de a consolida pozitia tarii noastre in UE si NATO. Avem obiective clare - adoptarea monedei euro, aderarea la spatiul Schengen. (...) De asemenea, trebuie sa asiguram un rol activ pentru Romania in cadrul NATO, astfel incat sa asiguram relatii puternice de securitate si stabile. Toate aceste obiective reprezinta mize majore pentru Romania, iar noi, oamenii politici, avem datoria sa ne comportam ca adevarati romani. Ne aflam intr-o competitie permanenta, e firesc ca asa functioneaza democratia. (...) Dar, din pacate, uneori mergem prea departe.

Cred ca in ceea ce priveste atingerea obiectivelor majore trebuie sa fim in primul rand romani (...), sa fim patrioti in ceea ce priveste Romania (...), sa fim romani inainte de orice atunci cand votam in Europa, sa stabilim impreuna obiectivele pe care sa le urmarim, sa vorbim pe o singura voce. Sa nu se mai intample ceea ce s-a intamplat recent in Parlamentul European, cand au fost romani care au votat impotriva Romaniei. Trebuie sa incetam acest razboi intre romani si romani pe care il ducem de prea multa vreme in afara tarii si in interior. Va asigur ca nu asta vor cei care ne-au votat. (...) Separati putem fi franti, dar uniti impreuna putem insa a fi o forta de nestavilit si sa construim o Romanie puternica in Europa si in lume", a spus Dragnea, citat de jurnalul.ro.