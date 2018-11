"Pe 1 Decembrie 1918, Iuliu Maniu se intreba la Alba Iulia ce ar putea face generatia sa pentru a se ridica la inaltimea indeplinirii unui asemenea ideal. Cu privilegiul de a fi presedintele Romaniei in vremea Centenarului, preiau emotionanta interogatie a fruntasului ardelean, fauritor al Marii Uniri si v-o adresez dumneavoastra, alesilor natiei. Prin ce putem sa fim noi demni de implinirile de acum o suta de ani? Astazi, intrebarea la care trebuie sa raspunda politicenii, indiferent de partid sau doctrina, este daca vor continua sa promita mult si sa livreze putin sau daca vor avea curajul si responsabilitatea de a pune bazele dezvoltarii Romaniei in cel de-al doilea Centenar. Cred ca raspunsul la aceasta intrebare poate sa ne indice sursele demnitatii si coeziunii nationale", a spus seful statului.

Klaus Iohannis a subliniat ca romanii au mari sperante pentru viitorul tarii si asteptari indreptatite de la cei care o conduc.



"Cu atat mai mult, de Centenar, romanii asteapta o guvernare la inaltimea mostenirii care ne-a fost incredintata, vor lideri politici responsabili, cinstiti si care sa-si propuna obiective politice ambitioase pentru Romania, nu pentru interesele lor vremelnice", a evidentiat seful statului.

Presedintele a mentionat ca Centenarul nu este doar un prilej de a ne onora istoria, ci si un moment de reflectie, "in care sa ne intrebam cu toata onestitatea daca ne-am revendicat locul pe care il meritam in randul tarilor lumii".

"Mergem azi in directia corecta sau ne aflam pe un drum gresit, care ne va duce in cu totul alta parte decat unde vrem sa ajungem ca natiune? Aniversarea celor 100 de ani ai tarii noastre ne gaseste la o rascruce pentru destinul Romaniei in urmatorul centenar. Secolul pe care l-am parcurs nu a fost deloc usor, dar in ultimele lui decenii am reusit sa progresam. Traim intr-o societate libera, cu institutii stabile si ne leaga un amplu parteneriat strategic de cea mai puternica democratie a lumii, SUA. Suntem parte a NATO, cu toate beneficiile de securitate care decurg din acest statut si suntem membri ai UE, integrati in marea familie a natiunilor, asa cum au visat inaintasii nostri", a mai spus el.

Klaus Iohannis a subliniat ca Marea Unirea a fost si este "mai mult decat momentul definitoriu al unui popor care isi regasea democratic cadrul statal natural", scrie Agerpres.

In acest sens, el a mentionat ca Marea Unire propunea in plan intern drepturi si libertati asteptate de catre toti oamenii, iar in plan international sustinea prevalenta dreptului asupra fortei si principiul fratietatii universale.



"Aniversam astazi un veac de la cea mai importanta realizare a romanilor - infaptuirea unitatii nationale. Elitele intelectuale si politice ale inceputului secolului XX ne impresioneaza prin exemplul lor de viziune, angajament si jertfa. Este vorba despre suveranii Romaniei, de prim-ministrii, de politicenii Regatului Romaniei, de cei din Transilvania, Basarabia sau Bucovina. Este vorba despre oameni de stiinta si cultura, despre cum este vorba despre eminenti pastori ai spiritualitatii poporului roman. Ei au ramas cu totii in memoria natiunii, pentru ca au urmarit cu tenacitate realizarea proiectelor si aspiratiilor nationale", a mentionat el.