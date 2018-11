"Bulgaria intra in Schengen! Romania, NU!

In vreme ce bulgarii vor circula liber, de la 1 ianuarie 2019, Guvernul Romaniei propune restrictionarea accesului pe piata muncii europene pentru cetatenii romani.



Romania este pregatita tehnic, inca din anul 2011, sa poata intra in Schengen! Motivele pentru care nu am intrat sunt legate exclusiv de respectarea statului de drept si asigurarea unei justitii independente. Atat timp cat PSD-ALDE mutileaza sistemul judiciar, arata semne obscene Europei si calca legile in picioare si principiile statului de drept, Romania nu va ajunge in Schengen. Vina este a guvernantilor. Nu a poporului roman.

Mii de agenti economici romani vor continua sa piarda sute de milioane de euro si sa sporeasca cozile prin vami. Pentru acest motiv si pentru multe altele care tin de adancirea decalajelor de bunastare si civilizatie fata de statele europene, guvernul trebuie demis prin motiune de cenzura. #Motiunea va fi depusa in curand!!!", a scris Raluca Turcan pe Facebook.