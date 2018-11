"Este responsabilitatea dumneavoastra sa asigurati buna legiferare intr-un cadru de dezbateri deschise si transparente. (...) astfel incat deciziile luate aici sa fie adaptate la nevoile reale ale societatii. Este inca timp ca reveniti asupra unor legi care nu au nici sustinerea oamenilor, si nici nu corespund standardelor europene.

Nu puneti in joc tot efortul si sacrificiile romanilor pentru care sunt atat de respectati in Uniunea Europeana. Nu faceti rau societatii romanesti mergand mai departe cu legi ale justitiei si cu modificari ale codurilor penale care sunt incongruente cu o democratie veritabila", a spus seful statului in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului, citat de jurnalul.ro.