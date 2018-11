"Am organizat aceasta intalnire pentru ca toti cei care conduc destinul companiilor municipale si-au exprimat preocuparea fata de decizia Curtii de Apel, fiind ingrijorati atat pentru sutele de angajati pe care ii au in subordine cat si pentru situatia lucrarilor de utilitati publice pe care le desfasoara. Doresc sa ii asigur inca o data pe cei peste 3.000 de angajati ca societatile municipale sunt legale si functionale 100%, exista cai exceptionale de atac a acestei decizii, hotararea fiind definitiva dar si nu irevocabila. Am castigat zeci de procese pana acum pe acest subiect si vom demonstra ca toate serviciile publice ale Municipiului Bucuresti se desfasoara in deplina legalitate! Aceste manevre politice se joaca de fapt cu serviciile publice ale Capitalei Romaniei, cu viata bucurestenilor si nu vom permite acest lucru!", a declarat Gabriela Firea, potrivit News.ro.

Gabriela Firea este de parere ca demersurile opozitiei ”nu urmaresc adevarul si dreptatea ci doar capitalizarea de imagine politica”.

"S-a solicitat de asemenea si demisia actualului prefect al Capitalei, doamna Speranta Cliseru, pentru ca, in calitatea sa de prefect, ar fi dat aviz de legalitate pentru companiile municipale. In realitate, prefectul anterior, domnul Adrian Petcu a dat acest aviz de legalitate! Aceasta este numai una din nenumaratele situatii in care se demonstreaza ca, de fapt, demersurile politice ale opozitiei nu urmaresc adevarul si dreptatea ci doar capitalizarea de imagine politica, indiferent de realitate si interesul cetateanului", a mai spus Firea.