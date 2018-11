"Am depus la Tribunalul Bucuresti o actiune in instanta pentru dizolvarea companiilor municipale declarate de Curtea de Apel ca ilegale, pentru ca nu indeplineau anumite conditii. (...) Opozitia a votat impotriva infiintarii acestor companii. In plus, vom cere Curtii de Conturi sa constate prejudiciul in acest caz, in conditiile in care avem 600 de milioane de euro blocati in conturi. Prejudiciul acesta va trebui si recuperat", a precizat Danca, dupa ce a depus actiunea in instanta, potrivit Jurnalul.ro.

Danca a spus ca PNL a propus in Consiliul General al Municipiului Bucuresti adoptarea unor hotarari pentru desfiintarea acestor companii, impreuna cu colegii din Opozitie.

"In concluzie, vreau sa-i spun doamnei Gabriela Firea: oricat ne ameninta, nu ne sperie. Aceste amenintari de tip interlop, de tipul gruparilor din Ilfov care capuseaza companiile municipale si incearca sa aduca in Bucuresti modelul din Voluntari si sa 'pandelizeze' administratia, nu ne sperie. Din cei 600 de milioane de euro ai bucurestenilor care stau blocati se puteau face macar 100 de kilometri de autostrada in jurul Bucurestiului sau cate un spital nou in fiecare sector", a precizat Danca.