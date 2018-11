”La audiere, i-am cerut domnului Tarceanu sa lamureasca baza legala pe care si-a justificat achizitionarea celor 40.000 de licente, pe langa cele 47.000 de licente initiale, fapt care a dus la asumarea unei obligatii de plata suplimentare de 26 de milioane de dolari, suma crescuta, ulterior, la 31 de milioane de dolari. Din pacate, din felul in care s-a desfasurat audierea mi-este clar ca arcul guvernamental va face scut in jurul dl Tariceanu impidicand justitia sa-si urmeze cursul si pe cetatenii romani sa afle ce s-a intamplat, de fapt, in dosarul Microsoft. USR va vota pentru ca domnul Tariceanu sa aiba sansa de a-si prezenta argumentele in fata unui judecator”, a declarat senatorul USR Mihai Gotiu, care a participat la audieri, potrivit unui comunicat.

DNA a solicitat ridicarea imunitatii presedintelui Senatului in urma cu doua saptamani. Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului va elabora Raportul pana saptamana viitoare, raport care urmeaza sa fie discutat si votat in sedinta de martea viitoare a Comisiei. Mai grav este ca faptele de care este acuzat Calin Popescu Tariceanu se vor prescrie la finalul anului daca nu va incepe urmarirea penala.