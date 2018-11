“Se inmultesc indiciile care ne spun ca se munceste intens pentru a da OUG privind amnistia sau gratierea, iar Liviu Dragnea face presiuni asupra ministrului justitiei. Astfel de presiuni au mai fost exercitate asupra lui Tudorel Toader si pentru revocarea sefei DNA Laura Codruta Kovesi si a procurorului sef Augustin Lazar, iar ministrul Justitiei a raspuns mereu la comenzile politice. Un astfel de semnal, ca cei care fura, care savarsesc infractiuni pot scapa nepedepsiti, va afecta societatea romaneasca pe termen lung“, precizeaza deputatul USR Silviu Dehelean, potrivit unui comunicat al USR.

USR subliniaza ca in anul Centenarului este important sa continuam sa luptam impreuna, partide politice alaturi de societatea civila, impotriva majoritatii PSD-ALDE al carei singur scop este subrezirea justitiei.

“Cu cateva zile inainte de celebrarea Marii Uniri, observam ca infractorii nu stau deloc. Ei vor sa-si puna planul in aplicare si sa dea amnistia in cel mai scurt timp. Aceasta dorinta a infractorilor ar arunca Romania cu zeci de ani in urma, ne scoate din Europa, incalca Tratatele pe care Romania le-a semnat si incalca recomandarile Comisiei de la Venetia pe care tara noastra si le-a asumat. Este o situatie intolerabila si impreuna cu societatea civila trebuie sa tragem un semnal de alarma”, transmite deputatul USR Stelian Ion.

USR invita societatea civila sa trimita email-uri premierului Dancila la adresa pm@gov.ro si ministrului justitiei Tudorel Toader la adresa relatiipublice@just.ro ca sa puna presiune pe cei doi demnitari de care depinde adoptarea OUG-ului pentru salvarea infractorilor. Scrisoarea poate fi accesata aici: https://tinyurl.com/y82tkfc5.