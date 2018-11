"PSD ne intoarce in timp si, pe mai multe voci, cere limitarea dreptului romanilor de a munci in strainatate. Atat intelege acest partid din spiritul european dupa 11 ani de la aderare: sa lege cetatenii cu lanturi de cetate, in loc sa le ofere conditiile pentru a ramane. Sa nu mai plece in cautarea unui trai mai bun, fie ca ei sunt medici, antreprenori sau simpli muncitori in agricultura ori constructii care isi ajuta familiile cu bani castigati greu, dar cinstit.

Cinstea si munca sunt valorile pe care PSD nu le respecta. Libertatea de circulatie, un drept pe care PSD vrea sa il limiteze.

Ministrul Teodorovici trebuie sa explice de ce vrea permise de munca pentru cetatenii romani si sa demisioneze urgent. Ministrul Sorina Pintea sa explice de ce, in loc sa puna presiune pe propriul Guvern pentru a construi spitale decente, propune limitarea dreptului rezidentilor de a pleca in strainatate.



PSD sa spuna clar daca legarea de glie devine politica de stat. Daca aceasta noua abordare vine sa inlocuiasca incapacitatea de a pune in aplicare promisiunile din programul lor de guvernare.

Azi ma vad cu peste 300 de romani din diaspora si le voi spune ca viitorul lor este in tara. Dar imediat ce prin vot punem altceva decat PSD la guvernare si cu ajutorul lor", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.