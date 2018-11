"In legatura cu declaratiile facute marti la dezbaterea care a avut ca subiect principal criza fortei de munca, nu pot sa nu remarc evaluarile nejustificate fara preocuparea de a intelege mesajul in spiritul sau si pentru care consider ca este necesar sa fac urmatoarele precizari:

Aceste declaratii au fost facute in contextul in care Romania se confrunta cu o criza acuta de forta de munca, intentia mea fiind aceea de a propune solutii care sa vina in sprijinul nostru al tuturor, atat din punct de vedere economic cat si social.

NU am pus, NU pun si nici NU voi pune vreodata in discutie cele patru libertati fundamentale pe care se bazeaza Uniunea Europeana: libera circulatie a persoanelor, a marfurilor, a serviciilor si a capitalurilor. Dar daca o problema nu este discutata la nivel european, toate celelalte state membre considera ca lucrurile sunt perfecte. Astfel, din Romania au plecat sute de mii de tineri catre alte state, efectele fiind oportunitati de dezvoltare diminuate, iar economia tarii noastre fiind afectata.

Cele spuse de mine reprezinta o subliniere a necesitatii de a standardiza la nivel european legislatia si procedurile privind accesul pe piata muncii in statele europene, astfel incat sa avem conditii EGALE de acces pentru toti cetatenii Uniunii Europene.

In niciun caz NU este vorba de o piedica sau de o limitare a accesului romanilor in spatiul european, ci mai degraba dorinta mea, asa cum a fost intotdeauna, de a APARA si PROMOVA interesele romanilor si ale companiilor romanesti.

Asa cum am mai declarat si cu alte ocazii la intalnirile cu omologi la nivel european, in contextul discutiei despre variante de promovare a unor scheme europene de somaj, o astfel de masura NU trebuie sa tina cont doar de problemele cu care se confrunta unele state membre, in special cele dezvoltate economic, în defavoarea celorlalte. În Europa Centrală și de Est, de exemplu, șomajul nu a înregistrat cote alarmante nici in perioada de criza, problema principala fiind migrația forței de muncă, in special cea calificată către state mai prospere din Vestul Europei. Acest fenomen duce la dezechilibre majore pe piața muncii, care afectează potențialul de creștere și încetinește convergența la nivelul Uniunii Europene. Prin urmare, o eventuala funcție de stabilizare macroeconomică trebuie să aibă în vedere, in special, interesele statelor afectate de deficit al ocupării pe piața muncii si TREBUIE sa aiba ca principal SCOP sprijinul financiar pentru actiuni de incurajare a intoarcerii fortei de munca in tarile de origine.

Indiferent de sensibilitatile europene AM REPREZENTAT si VOI REPREZENTA intotdeauna interesul Romaniei si al romanilor!", a scris Teodorovici pe pagina sa de Facebook.