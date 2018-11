Teodorovici a precizat ca trebuie sa existe un permis de munca in acelasi timp, in toate statele membre UE, astfel ca angajatii sa fie obligati sa migreze.

”Deci limitarea dreptului de a lucra. In ce sens? Ca iar o sa vad stiri ca Teodorovici vrea sa reformeze Europa. Nu domnule, permisul de munca sa fie acelasi, ca si timp, in toate statele. Nu mai ai voie, dupa primul permis, sa-ti reinnoiesti dreptul de munca, ca sa fii obligat sa migrezi in Europa. Ca asa, daca ajunge in Germania si primeste drept de munca, nu o sa se mai intoarca in veci in Croatia, Romania, de unde a plecat. Trebuie sa fie discutata o astfel de masura. Maximum 5 ani si la revedere, te duci in alta tara si iti cauti loc de munca”, a explicat Teodorovici, potrivit unei inregistrari audio difuzate de Hotnews.

Teodorovici a mai spus ca aceasta masura este necesara, in contextul in care exista diferente mari intre tarile din Vestul si Estul continentului si nu exista o coeziune sociala reala la nivel european.

“Eu am ridicat problema asta si la nivelul colegilor mei, ministri de finante din Europa. Poate e mai restrictiva sau de alta factura aceasta masura, dar asta este. Trebuie sa invatam la nivel european ca, cu cat o zona devine mai saraca, alta devine mai bogata, dar undeva lucrurile se rup. Trebuie sa existe cu adevarat, la nivel european, o coeziune sociala. Nu intaresti partea de Vest si lasi restul Europei in afara, din fel de fel de conditii”, a spus ministrul Finantelor.