Reporter: O ordonanta pe amnistie si gratiere...

Viorica Dancila: Nu s-a vorbit despre acest lucru, nu am discutat cu nimeni despre acest aspect.

Reporter: Emiteti o astfel de ordonanta?

Viorica Dancila: De ce imi cereti sa discut despre un subiect despre care nu am discutat nici cu o anumita persoana, nu l-am avut nici pe ordinea de zi a Biroului Permanent National. (Subiectul, n.red.) Apare, dar eu v-am spus ca nu am avut pe ordinea de zi acest lucru. In momentul in care iei o decizie trebuie sa ai toate elementele pentru a lua o decizie pozitiva sau negativa. In momentul in care nu am aceste elemente, nu am avut discutii despre acest aspect nu am ce...

Liviu Dragnea cere amnistie si gratiere pana la sfarsitul anului

La aproximativ doi ani distanta de controversata Ordonanta de Urgenta 13 (OUG 13), Liviu Dragnea ii cere ministrului Justitiei sa vina cat mai repede cu un proiect in ceea ce priveste amnistia si gratierea. Mai exact, pana la sfarsitul anului. Liderul PSD il acuza pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ca nu a facut nimic in aceasta privinta si il ameninta ca, in cazul in care nu vine cu un proiect in saptamanile urmatoare, va cere CEx al PSD sa ia o decizie. Termenul final pentru adoptarea amnistiei si gratierii ar fi finalul anului 2018, potrivit Digi24.