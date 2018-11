El a adaugat ca nu il intimideaza acest demers.

"Primul lucru pe care doresc sa-l subliniez este ca acest asa-zisul demers al procurorilor, materializat intr-un referat transmis Parlamentului pentru presupuse fapte de coruptie, are un scop bine definit, si anume sa ma intimideze pe mine si pe cei care doresc sa ma urmeze in aceasta lupta pe care am declansat-o cu patru ani in urma, pentru a semnala excesele si gravele abuzuri care s-au petrecut in justitia din Romania (...). Nu ma intimideaza acestei lucruri, acest demers, nu abandonez lupta pe care am inceput-o si pe care o voi duce mai departe pentru o justitie corecta, care sa se bazeze pe lege si numai pe lege. Al doilea lucru este ca voi continua demersurile pe care le-am intreprins impreuna cu colegii mei pentru reformarea justitiei. Legile de organizare a justitiei trebuie finalizate, trebuie aduse corecturile necesare si, bineinteles, inclusiv Codul penal si Codul de procedura penala, in asa fel incat sa nu mai permitem ca justitia sau actiunea procurorilor sa fie o actiune discretionara care sa limiteze sau sa afecteze drepturile cetatenilor din Romania. Pana la urma trebuie sa ne punem o intrebare fireasca: este normal ca statul sa plateasca pentru aceste grave erori comise in Romania, in domeniul justitiei", a afirmat Tariceanu, dupa audierea sa la Comisia juridica.

El a adaugat ca demersul procurorilor are "un efect pervers pentru ca el instaleaza neincrederea in institutii si acesta e lucrul cel mai grav".

"Da impresia oamenilor ca Parlamentul este ocupat, mobilat de oameni care sunt toti corupti, ca Guvernul este incapabil, ca primarii, pentru ca si ei au fost prinsi in acest vartej, nu conduc localitatile decat spre beneficiul propriu si sigur ca atunci concluzia care vine in mod natural, firesc, este urmatoarea: Nu ar fi mai bine ca Romania sa fie condusa de 100 de procurori vanjosi, impreuna cu 200 de ofiteri cu ochi albastri, care asculta pe toata lumea si decid ei cine e bine sa conduca Romania si cine nu, in pofida voturilor date de cetateni? Ce mai conteaza votul cetatenilor, lasati-ne pe noi ca facem noi curatenie, ii dam la o parte pe unii si ii punem pe ai nostri sa conduca tara. Asta a fost esenta demersului in ultimii zece ani, facut de asa-zisele institutii care combat coruptia, pentru ca coruptia, de fapt, a fost paravanul in spatele caruia s-a desfasurat o apriga lupta pentru putere, pentru influenta", a sustinut Tariceanu.

Audierea lui Tariceanu la Comisia juridica a durat aproximativ o ora.

Pe 7 noiembrie, Directia Nationala Anticoruptie a cerut Senatului incuviintarea inceperii urmaririi penale pentru Tariceanu. Procurorii sustin ca acesta ar fi primit indirect, in perioada 2007 - 2008, pe vremea cand era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firma austriaca.

Biroul permanent al Senatului a repartizat Comisiei juridice, in urma cu doua saptamani, solicitarea DNA si dosarul care il vizeaza pe presedintele Camerei superioare, scrie Agerpres.

Presedintele Comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc, a anuntat ca martea viitoare senatorii juristi vor da un vot cu privire la cererea de incepere a urmarii penale a DNA formulata in cazul presedintelui Camerei superioare a Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu, raportul urmand a fi depus la Biroul permanent imediat dupa dezbatere.