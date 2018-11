"Eu sunt un om de onoare, senator, responsabil, implicat, niciodata nu am alergat dupa functii, niciodata nu m-am tinut de scaun si nu o sa ma tin in continuare, nu am avut si nu am o miza personala, tot ce am spus public nu retractez absolut nimic si imi mentin punctele de vedere pe care le-am avut pana acum. Am spus public ca voi analiza demisia mea, lucru pe care l-am si facut, si am considerat ca e momentul sa imi dau demisia pentru ca nu ma agat de scaune. Nu m-am agatat niciodata. (...) De fapt, intrarea mea in Guvern a fost la insistentele PSD, nu la insistentele mele, in niciun caz", a precizat Paul Stanescu, la Parlament.

Chestionat daca este de parere ca i s-a facut o nedreptate prin aceasta solicitare de revocare a sa din functie, el a spus ca "nu, in politica se poate intampla orice".

"Nu. In politica se poate intampla orice. Ceea ce spun este ca la Comitetul Executiv, ante-penultimul, am avut o discutie cu Liviu Dragnea de aproximativ o jumatate de ora, impreuna cu colegul nostru de la Vaslui, domnul Buzatu, si am discutat lucrurile clar, ca nu e bine ce se intampla cu partidul, cu excluderi si Liviu Dragnea nu a indraznit macar sa spuna atunci: stii, eu vreau sa pun in discutie si pozitia ta in Guvern. Prim-ministrul, doamna Viorica Dancila, careia ii multumesc, eu nu am fost pe lista ministrilor remaniabili si atunci presedintele Dragnea spune: domnule, trebuie sa punem in discutie si pozitia in Guvern a lui Paul Stanescu. Putea sa spuna inainte: domnule, stii, o sa cer asta in CEx, ce faci? Si eu spuneam foarte simplu ca imi dau demisia, nu e nicio problema, sunt un om de onoare", a adaugat Paul Stanescu, potrivit jurnalul.ro.