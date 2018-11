Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni seara, ca va semna, impreuna cu presedintele Emmanuel Macron, o declaratie politica privind Parteneriatul Strategic dintre Romania si Franta.

Parteneriatul strategic cu Republica Franceza a fost lansat la 4 februarie 2008, ca urmare a semnarii a unei Declaratii comune de catre Presedintii Romaniei si Republicii Franceze. Parteneriatul presupune consultari permanente si concertare in baza unui mecanism de cooperare si schimb de informatii, asupra principalelor dosare europene de actualitate, cu accent pe domeniile: protectia mediului, transporturi, energie, dezvoltare regionala. In februarie 2013, Parteneriatul Strategic dintre Romania si Republica Franceza a fost actualizat, prin semnarea, de catre Prim-ministrii celor doua tari, a unei Foi de Parcurs, document care stabileste noi orientari, actiuni si proiecte comune de cooperare bilaterala, inclusiv la nivel UE, pentru perioada 2013 – 2017.

Organizarea Sezonului Romania-Franta a fost convenita in cadrul intalnirii care a avut loc la Paris, in data de 10 februarie 2015, intre presedintele Romaniei si presedintele Republicii Franceze. Sezonul Romania-Franta este cuprins in Foaia de parcurs a Parteneriatului Strategic bilateral, urmand a se desfasura peste 400 de proiecte atat in Franta, in perioada 28 noiembrie 2018 – 17 aprilie 2019, cat si in Romania, in intervalul 18 aprilie – 14 iulie 2019. Sezonul cultural va propune publicului manifestari culturale, dar si evenimente din domeniul educatiei si inovarii, economiei si antreprenoriatului, gastronomiei, turismului si sportului, precum si cooperarii intre colectivitatile locale.

”Cand am venit pentru prima data la Paris, in calitate de Presedinte, in februarie 2015, am convenit cu omologul francez de atunci organizarea unui sezon cultural care sa se deruleze, succesiv, in Franta si in Romania. Iata ca proiectul nostru din 2015 a fost concretizat: maine, impreuna cu Presedintele Emmanuel Macron, lansam oficial, la Centrul Georges Pompidou, Sezonul Franta – Romania. Acesta va grupa peste 400 de evenimente comune din domeniul cultural-artistic: spectacole, concerte, expozitii. Sunteti cu totii bineveniti si va invit sa participati la evenimentele din cadrul Sezonului, alaturi de prietenii dumneavoastra francezi”, a spus presedintele Iohannis luni seara, potrivit News.ro.