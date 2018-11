"«Nu putem vorbi despre respectarea principiului contributivitatii si echitate atata vreme cat mentinem pensiile speciale in sistem. Acest proiect de lege oferea ocazia pentru a face ceva in aceasta privinta. Costul modificarilor aduse de aceasta noua lege a pensiilor este de 81 miliarde de lei. In acelasi timp, costul pensiilor speciale se ridica la 8 miliarde de lei pe an. Stiti ce inseamna aceste 8 miliarde de lei? Bugetul pe un an al Ministerului Sanatatii in acest moment. Daca PSD isi dorea echitate, accepta sa includa in lege interdictia de a cumula o pensie speciala cum e cea a parlamentarilor cu o pensie din sistemul public, asa cum s-au gandit ca nu poti cumula doua pensii de serviciu. Sau ar fi votat propunerea USR de abrogare a pensiilor speciale», a spus Florina Presada, senator USR, in cadrul dezbaterilor din plenul Senatului.

USR atrage atentia ca legea este nedreapta si pentru ca impune un stagiu minim de cotizare pentru a putea beneficia de pensie unor categorii defavorizate, cum sunt persoanele aflate in stare de invaliditate. Acest lucru este nedrept si posibil neconstitutional, deoarece Curtea Constitutionala afirma in decizia nr. 680/2012 ca «Legiuitorul nu poate impune conditii nerezonabile pentru persoanele care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca din cauza bolilor obisnuite si a accidentelor care nu au legatura cu munca in privinta acordarii pensiei de invaliditate».

Un alt punct discriminatoriu din proiectul de lege, este legat de prevederile discriminatorii privind persoanele cu handicap grav, in sensul in care numai nevazatorii pot deveni pensionari daca au realizat 1/3 din stagiul complet de cotizare. «Motivul pentru care Ministerul Muncii nu sustine aplicarea acestor prevederi pentru toate persoanele cu handicap grav este ca… nu au bani, desi au argumentat ca aceasta discriminare pozitiva este permisa. Totusi, in acest caz, nimic nu ne impiedica sa tratam in mod egal toate persoanele incadrate in grad de handicap grav! Nu putem accepta ca Guvernul pretinde sa faca economii fix pe seama persoanelor cu handicap grav in timp ce sustine crearea de pensii speciale pentru primari, cum a facut-o in cadrul Comisiei de Cod Administrativ!», subliniaza senatoarea Florina Presada.

O alta nedreptate din legea pensiilor este legata de faptul ca, potrivit noului proiect, contestarea deciziilor de pensionare nu se va mai face, intr-o prima instanta, la o Comisie de contestatii din cadrul Casei Nationale de Pensii, ci direct in instanta. Cu alte cuvinte, batranii vor trebui sa se duca in instanta, pe cheltuiala lor, pentru a contesta o decizie de pensionare. Intrebati de ce au procedat asa, reprezentantii Guvernului au spus ca nu au personal, deci e mai bine ca toate aceste costuri sa fie suportate chiar de catre cetateni.

Pe langa aceste neajunsuri, legea comporta un cost nementionat nicaieri: costul recalcularii celor 5.2 milioane de pensii.

«In ceea ce priveste recalcularile, Presedintele Casei Nationale de Pensii, domnul Stanescu, a precizat ca acestea vor fi facute cu un soft nou care urmeaza a fi achizitionat, pana acum ei folosind un program in care „datele erau incorecte”. Nu am inteles despre ce date era vorba, caci nu am primit un raspuns clar in cadrul dezbaterilor din Comisia de Munca nici din partea Presedintelui Casei Nationale de Pensii, nici din partea ministrului Lia Olguta Vasilescu», transmite senatoarea USR Florina Presada.

In urma considerentelor enumerate mai sus, senatorii USR s-au abtinut de la votul pe proiectul de lege privind pensiile", se arata intr-un comunicat USR.