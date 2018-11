"Am participat luni la cel de-al 28-lea Summit al Liderilor de Grup ai partidelor membre PPE din parlamentele nationale.

Manfred Weber, candidatul PPE pentru presedintia Comisiei Europene, Joseph Daul, presedintele PPE, Mairead McGuiness, vicepresedinte al Parlamentului European, Michael Schneider, presedintele grupului PPE in Comitetul Regiunilor si multi alti lideri marcanti ai marii familii politice au discutat despre cooperarea dintre parlamentele nationale si Parlamentul European si despre directia in care se indreapta Uniunea Europeana.

Consider ca trebuie sa respingem discursul anti-european al celor care vor sa transfere responsabilitatea pentru propriile fapte si erori catre institutiile europene.



Drumul Romaniei nu poate fi in afara Uniunii Europene, iar Parlamentul national trebuie sa coopereze cu cel european.

Parlamentul European este un partener de nadejde pentru fiecare stat membru.

Romania are onoarea de a prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene intr-un an extrem de important, in care se decide viitorul Uniunii post Brexit. Este o sansa ca Romania sa isi puna amprenta asupra constructiei europene pentru generatiile viitoare. Insa Guvernul PSD-ALDE nu va avea niciun fel de credibilitate pentru a promova marile proiecte europene cata vreme, acasa, a distrus institutii, a nesocotit legea si a incalcat valori europene. Nu mai vorbesc de prim ministrul semi analfabet care actioneaza fatis in favoarea condamnatilor si a inculpatilor", a scris Raluca Turcan pe Facebook.