"Viata adevarata a romanilor - toate cresterile de salarii si de pensii au fost inghitite de inflatie!!! Si in perioada urmatoare vin peste oameni datoriile si dobanzile de la imprumuturile de acum!

Degeaba vedem zi de zi minciunile de la televizor platite cu milioane de lei din bani publici - oamenii simt in buzunarul lor si in viata de zi cu zi ca lucrurile merg intr-o directie total gresita.



Rectificarea bugetara a aratat ceea ce noi la PRO ROMANIA spunem de mult - minciuni prost camuflate in cifre, bani mai putini incasati la buget, cheltuieli mai mari, investitii zero in sanatate, educatie si infrastructura, imprumuturi scumpe si dobanzi mai mari (s-a luat 1 miliard de la Transporturi ca sa se achite aceste dobanzi)!

La PRO Romania pregatim strategia fiscal - bugetara pentru 2019-2020 / trebuie sa salvam tara din prapastia in care se prabuseste acum - si sa evitem sa traim din nou ceea ce a fost in 2010!", a scris Victor Ponta pe Facebook.