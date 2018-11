"Deocamdata Guvernul mi-a facut o solicitare si am spus ca o sa raspund dupa 1 decembrie, daca dumnealor se grabesc peste masura, ii priveste, insa eu sunt intr-un termen foarte rezonabil de raspuns. CCR, practic, nu are ce sa spuna aici. (...) Guvernul nu este deloc blocat. Guvernul nu lucreaza fiindca au alte treburi probabil. Guvernul este complet si cum am mai spus, nu au decat sa-si faca treaba", a spus seful statului la Ambasada Romaniei la Paris, unde s-a intalnit cu reprezentanti ai comunitatii romanesti.

El a afirmat ca o decizie in privinta noilor ministri ai Dezvoltarii si Transporturilor va fi luata dupa celebrarea Zilei Nationale.

"Asa cum am spus, dupa sarbatorile dedicate Zilei Nationale. Nu am absolut deloc de gand in aceste zile de sarbatoare sa avem discutii pe aceste teme neplacute de remanieri si diferite diferende pe care le au unii cu altii", a afirmat Iohannis, potrivit jurnalul.ro.