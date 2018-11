"Eu nu inteleg ce interese are, ca nici macar nu si-a inregistrat partidul pana acum. Si este intr-adevar ciudat faptul ca de o buna bucata de vreme a atacat si PNL si USR. (...) E mai greu sa intri in teren sa joci fotbal 90 de minute, sa faci performanta. Asa, ca stai la televizor si mananci popcorn, e usor sa iti dai cu parerea, sa dai sfaturi.

Dar, nu e relevant. In momentul de fata nu are nicio relevanta in ceea ce priveste batalia politica, decat ca din cand in cand mai face cate o postare care e mai mult sau mai putin preluata. Vad ca astea cand ataca PNL si USR sunt preluate si, intr-adevar, pune semne serioase de intrebare in ce masura intelege ca adversarul nostru este actuala coalitie guvernamentala si mai ales increngatura de relatii nepotrivite, la limita legii, care exista in interiorul acestei structuri care domina in mod nelegitim puterea de astazi in Romania", a declarat liderul PNL, potrivit dcnews.