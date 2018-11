"Inca de la inceput, am solicitat sa fiu informat de intreaga evolutie si asa s-a intamplat, serviciile noastre m-au tinut la curent in timp real, o reactie oficiala a Romaniei a fost emisa de MAE, dupa consultarea prealabila cu noi. Urmarim cu foarte mare atentie si in timp real evolutiile din Ucraina si, sigur, din zona stramtorii Kerci unde s-a produs acel incident. Noi suntem pregatiti pentru orice scenariu, pentru orice masura, dar, asa cum si aliatii nostri din NATO si prietenii nostri din UE au afirmat, si noi suntem de aceeasi parere.

Am adresat rugamintea partilor implicate sa trateze cu calm incidentul, sa se mearga spre detensionare si, in acest fel, lucurruile pot mult mai usor sa revina la normalitate. In acest moment, urmarim in continuare ce se intampla si vom fi pregatti sa reactionam proportional, insa in final pot sa spun ca pentru romani nu exista niciun motiv de ingrijorare", a spus Klaus Iohannis, potrivit stiripesurse.ro.

Presedintele Ucrainei anunta intentia de a institui legea martiala dupa ce Rusia a atacat si capturat trei nave ucrainene

Tensiunile dintre Ucraina si Rusia in jurul Marii Azov au cunoscut o escaladare brusca duminica, cand Kievul a acuzat Rusia ca a lovit o nava ucraineana si a blocat accesul in aceasta mare mica, situata intre Crimeea, anexata in 2014 de Moscova, si estul Ucrainei, teatrul unui razboi cu separatistii prorusi.

Situatia s-a deteriorat rapid, Ucraina acuzand Rusia in cursul serii de duminica ca a capturat aceste nave dupa ce a deschis focul asupra lor in aceasta zona strategica.

Navele - doua vedete blindate, Berdiansk si Nikopol, si remorcherul Iani Kapu - incercau sa intre din Marea Neagra in stramtoarea Kerci, care separa Crimeea de Rusia si prin care se face accesul in Marea Azov.

Dintr-un total de 23 de militari aflati la bordul navelor, sase au fost raniti, dintre care doi grav, potrivit armatei ucrainene.